Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in questi giorni è impegnato - come tanti calciatori azzurri - in nazionale e direttamente dal ritiro della Nigeria ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Pallone d'Oro riportate dal portale Football Fans Tribe: "E' bello essere tra i candidati, per me è un grande traguardo perché il Pallone d'Oro era il mio sogno d'infanzia. Essere lassù, tra i migliori, per me è una sensazione bellissima e ringrazio chi mi ha supportato. Questo però è solo l'inizio, continuerò a lavorare duro per realizzare tutti i miei sogni".