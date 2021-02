A Napoli è stata individuata una nuova variante del Covid-19 portata da un professionista proveniente dall’Africa. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, come protagonista in negativo di questo caso.



Ecco arrivare il chiarimento da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II che "smentisce categoricamente la notizia che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall'Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525. Non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy".