Napoli, Osimhen prepara l'addio: la Premier, l'Arabia Saudita e la verità sulla clausola

In questa prima parte di stagione, però, non sono state le prestazioni, i gol a mettere il suo nome sulla bocca di tutti. È ciò che è successo fuori dal campo, partendo da un'estate turbolenta con le voci di mercato, passando per il caso social con tanto di foto con la maglia azzurra cancellate dai social. Fino ad arrivare alle ultime settimane, perché è impegnato in Coppa d'Africa (e non può aiutare il Napoli in questo momento complicato), ha avuto delle parole durissime nei confronti di Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, e sono arrivate anche delle- Osimhen ha appunto parlato di quello che sarà il suo destino al termine della stagione. L'intenzione è quella di terminare l'annata con il Napoli al massimo. Ecco però arrivare nuovi dettagli significativi: "Ho già preso la mia decisione sul prossimo step da compiere alla fine della stagione.. Poi quel passaggio sulla Premier League: "Credo che il 60% delle persone parlino di me accostandomi alla Premier League.".- Se non l'ha detto chiaramente, ci sono tutti gli indizi che fanno presupporre un addio di Osimhen.Un mese fa arrivava il rinnovo del contratto dafirmato prevalentemente per consentire a De Laurentiis di avere meno fretta nell'organizzare la cessione dello stesso calciatore e con la possibilità di fare una cassa più importante. Osimhen ha detto di aver già preso la sua decisione, ha già il suo piano.campionato in cui da tempo sogna di giocare. Remota, invece, ad oggi la possibilità di andare in. Servirà l'offerta congrua, perché c'è unada non sottovalutare la presenza diche certamente non avrebbero problemi a sborsare una cifra del genere. Prima c'è la Coppa d'Africa, sabato gli ottavi di finale contro il Camerun del suo amico Anguissa. Poi un quarto posto da riconquistare con il Napoli andando a giocare un finale di stagione importante, prima dei saluti finali.