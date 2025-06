Napoli, Osimhen pronto a raggiungere Inzaghi: ecco l'offerta dell'Al-Hilal

, il club arabo è pronto a regalare al nuovo tecnico un importante rinforzo in attacco. Non è un mistero che l'obiettivo principale sia(dove ha segnato 37 goal in 41 presenze),valida soltanto per l'estero. Come riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto,

Dopodiché il club arabo cercherà di convincere il calciatore ad accettare il trasferimento con un contratto molto ricco.come il difensore senegalese Kalidou, il terzino portoghese Joaoe il centrocampista serbo Sergej. Nel mirino ci sono poi il terzino francesedel Milan e il centrocampista brasilianodell'Atalanta.