Le parole d'amore nei confronti di Napoli e dei napoletani, l'ambizione di continuare a vincere in azzurro e la grande voglia di tornare in campo. Victor Osimhen ha lanciato un segnale chiaro sul suo futuro, che vedeva tanto preoccupati i tifosi partenopei fino a qualche giorno fa, con le sirene della Premier e soprattutto quelle del PSG che si facevano sentire per portarlo via. Il club transalpino sembra aver cambiato rotta, De Laurentiis chiede non meno di 150 milioni e si va verso Kolo Muani. Nel frattempo, però, è tempo di intavolare discorsi per un nuovo contratto del centravanti nigeriano.



RINNOVO E CLAUSOLA - I primi contatti e incontri tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen, Roberto Calenda, sono stati assolutamente sereni. Adesso si va sul concreto, c'è la volontà di proseguire insieme e dalla parte della società dare una sorta di riconoscimento per quanto fatto dal calciatore. Il contratto in scadenza nel 2025 non preoccupa più di tanto ma costringe a stare sull'attenti, perché qualora si dovesse arrivare alla prossima estate senza novità allora Osimhen diventerebbe un calciatore a parametro zero e il suo valore si dimezzerebbe (perlomeno). De Laurentiis prepara un rinnovo da 7 milioni a stagione più bonus legati ai risultati individuali e di squadra con tanto di clausola rescissoria da oltre 100 milioni di euro valida dal 1º luglio 2024. Cifre da vero top player. Il Napoli e Victor Osimhen ancora insieme, per difendere il titolo di campioni d'Italia e quello di capocannoniere della Serie A.