Napoli, Osimhen resta in Serie A? Il parere dei bookmaker sul suo futuro

Calciomercato Napoli, Osimhen alla Juventus? L'opinione dei bookmaker

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi più caldi di questo calciomercato estivo. Dopo il prestito lampo al Galatasaray, che ha riacceso i riflettori su di lui anche in campo europeo, l’attaccante nigeriano sembra nuovamente al centro delle trattative. Le voci si rincorrono e l’incertezza regna sovrana, ma i bookmaker sembrano avere le idee piuttosto chiare su quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. E sorprendentemente, parliamo ancora di Serie A.Un’ipotesi che, fino a poco tempo fa, sembrava impensabile, ma che oggi trova riscontri anche nelle lavagne dei bookmaker.Una valutazione che non può essere sottovalutata: significa che i siti scommesse ritengono concreta e realistica la possibilità che Osimhen vesta il bianconero già in questa sessione di mercato (entro il 31 agosto).Se a questo si aggiungono le esigenze economiche del Napoli, impegnato in ingenti investimenti sul mercato, e la necessità della Juventus di rafforzare l'attacco con un profilo esperto e subito pronto, la trattativa appare ogni giorno più plausibile. E i bookies lo sanno bene.

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Osimhen alla Juventus

Se davvero Osimhen dovesse approdare alla Juventus, sarebbe un colpo clamoroso per i bianconeri. Parliamo di un attaccante che, quando in forma, è tra i più letali d’Europa: velocità, potenza, fiuto del gol e una presenza costante in area di rigore. Per il Napoli, invece, non sarebbe una scelta saggia solo per un motivo ben preciso: cedere un top player a una diretta concorrente per lo Scudetto rischia di rafforzare un’avversaria diretta, complicando notevolmente la corsa ai vertici della classifica. Una scelta che potrebbe far storcere il naso a molti tifosi Alessandro Pallotta

