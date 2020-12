Dopo la lussazione alla spalla dello scorso 13 novembre, Victor Osimhen dovrà restare fuori ancora per un po'. Tutti vorrebbero vederlo quanto prima in campo, ma l'infortunio non è da sottovalutare considerando anche che c'è stato un interessamento dei nervi al braccio.



Il giocatore è ad Anversa, precisamente nel centro Move to Cure, dove lavorerà mattina e pomeriggio ininterrottamente per guarire dall'infortunio. Per lui sarà fatto del potenziamento a protezione dell'articolazione. Osimhen resterà 10 giorni ad Anversa, con il rientro in campo che adesso slitta alla sfida del 4 gennaio contro il Cagliari, sperando di riuscirgli a concedere quantomeno uno spezzone di gara. Lo riporta Il Mattino.