È stato un lungo tira e molla ma ormai ci siamo,Il centravanti nigeriano è finito nel mirino di diversi club internazionali quest'estate, tra PSG, Bayern Monaco, Manchester United, Tottenham e Chelsea. Alla fine la richiesta shock di De Laurentiis da 200 milioni di euro ha frenato le intenzioni di chiunque, anche di chi una disponibilità del genere ce l'aveva. Non ce l'ha fatta neanche l'Al-Hilal, che era pronto a ricoprire d'oro Osimhen con un ingaggio da 40 milioni a stagione. Niente da fare, no all'offerta faraonica:- Ci sono stati dei colloqui durati oltre un mese tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen, Roberto Calenda. Si parte da un contratto in scadenza a giugno 2025, dunque il Napoli non voleva rischiare di ritrovarsi la prossima estate il calciatore in scadenza. Tra le parti c'era da colmare un po' di distanza economica, di bonus, durata e altri dettagli. Tutto che ora è stato definito e. Un contratto ricco per Osimhen che andrà a guadagnare più dilegati ai risultati personali e di squadra. Inserita, come previsto, laa partire dal prossimo anno (valida per l'Italia dal secondo anno). La differenza rispetto ai discorsi iniziali non sta solo nella parte economica ma anche nella durata, perchédunque un anno in più rispetto a quello attuale. Meno cinque all'inizio del campionato, con una certezza in più che si avvicina. Quella della permanenza del capocannoniere dell'ultima Serie A.