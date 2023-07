È l'intreccio dell'estate, quello chenon tanto a genio ai tifosi del Napoli,Il numero 10 della Francia ha un'offerta shock dall'Arabia Saudita, aspetta sempre il Real Madrid e intanto Luis Enrique non lo ha convocato per la tournée dei parigini in Giappone. Il PSG si guarda attorno, c'è Kane, c'è Vlahovic, ma anche Osimhen. Il centravanti nigeriano, però, è quello più costoso. Come ha detto De Laurentiis "Ci vuole un duecentino". 200 milioni di motivi per stare tranquilli, qualcuno in meno (ma pur sempre presente) per temere l'assalto dell'unica che abbia una disponibilità del genere.- Disponibilità sì, però i. Infatti l'idea è quella di. Ecco chel'attaccante inglese è il primo nome della lista in questo momento. C'è anche Vlahovic, più defilato invece Kolo Muani. Tutti con un valore nettamente inferiore rispetto a quello di Osimhen, per il quale De Laurentiis chiede almeno il doppio. Cifre che il PSG oggi non sembra essere disposto a investire.- Se De Laurentiis valuta Osimhen 200 milioni, allora è anche comprensibile che si vada alla ricerca di un ingaggio stratosferico.avvenuti nel corso della scorsa settimana a Dimaro. Al centro, chiaramente, il, essendo in scadenza a giugno 2025. Ci sono ancora due stagioni davanti, però è importante cautelarsi e non rischiare di arrivare in scadenza il prossimo anno. Così si prepara ildi euro a partire dalla prossima estate. C'è ottimismo per trovare l'accordo ma ad oggiDifferenze da limare, questo sì, ma Osimhen è felice e si diverte con il Napoli e oggi sarà protagonista nella prima amichevole con la Spal. Aspettando il rinnovo.