Non è stato facile per iltornare alla vittoria al Maradona in campionato. Non è stato facile piegare una delle squadre più spigolose di questa stagione., andando sotto e rimontando dopo pochi minuti, prima di incassare la rete decisiva di. Ma il successo della squadra di Mazzarri. Su tutti,, con gol e assist. Il suo ritorno alla rete (in campionato era a digiuno dall’8 ottobre)che ora può guardare con più ottimismo al prossimo futuro. Intanto gli azzurri sono, sorpassando Bologna e Roma in attesa del loro scontro diretto. Ma soprattutto hanno mostrato almeno la stessa voglia dell’anno scorso. Il gioco no, è ancora da ritoccare, da migliorare. Ce n’è anche un’altra di notizia che deve dare serenità all’ambiente e all’allenatore livornese:Il dominio delè stato evidente soprattutto nel primo tempo, quando però agli azzurri sono mancate precisione e lucidità in zona-gol.. L’occasione migliore è capitata sulla testa di Rrahmani che ha centrato il palo, il decimo di questo campionato, specialità in cui il Napoli primeggia insieme al Frosinone. Ma. Ranieri lo aveva sistemato col 4-4-2 e con marcature dirette a cominciare da quella di Petagna su Lobotka. Appena ne vedeva la possibilità, la squadra sarda ripartiva in contropiede e in un paio di occasioniIl tecnico del Testaccio ha modificato la squadra a inizio ripresacon Obert al posto di Petagna. Dietro i tre erano Goldaniga, Dossena e Obert, poi Nandez e Augello sugli esterni, Deiola, Makoumbou e Prati a centrocampo, Oristanio e Pavoletti in avanti., il terzino sinistro di ruolo che serviva a questa squadra. La doppia sostituzione del Napoli è arrivata al 13', la successiva controrisposta di Ranieri, con Luvumbo e Zappa per Oristanio e Nandez, dieci minuti dopo.Il Napoli ha segnato poco dopo il ritorno diin campo, un ritorno decisivo perché è stato il suo miglior piede (il sinistro) a, saltato fra Dossena e Obert (troppo passivi) e nemmeno Scuffet è stato immune da colpe. Sono stati i, interrotti però da una grande paura, quella del gol dell’1-1 di Pavoletti che ha pareggiato il conto al 27', appena tre minuti dopo l’1-0 napoletano.e subito dopo piazzato la palla al centro e soprattutto di Pavoletti che l’ha girata in rete dopo unmovimento da vero centravanti, l’anticipo netto su Juan Jesus.che l’ha scaraventata sul palo e poi in rete. Il nigeriano ai bordi dell’area piccola ha toccato 8 volte la palla senza permettere a Goldaniga, Dossena, Deiola e Augello (ne aveva quattro intorno!) di intervenire. In quell’azione Osimhen ha avvertito un fastidio all’inguine e qualche minuto più tardi è stato sostituito da Gaetano.