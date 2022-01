Due mesi fa Victor Osimhen si fermava a causa di quel durissimo scontro di gioco con Skriniar, dal quale il nigeriano riportava fratture multiple allo zigomo sinistro. Oggi l'attaccante del Napoli è tornato, ha bruciato i tempi di recupero e con tanto di mascherina è sceso in campo a Bologna sfiorando anche il gol dello 0-3.



Dopo i 20 minuti collezionati tre giorni fa, ora vuole fare un passo in avanti importante. Oggi Repubblica parla di un Osimhen che si sente pronto e si allena con grande determinazione a Castel Volturno per convincere Spalletti a ridargli un posto tra i titolari nella sfida di domenica contro la Salernitana. La voglia dell'ex Lille è tanta, l'allenatore dovrà valutare se sarà il momento di farlo scendere in campo dal 1' oppure sarà meglio non correre rischi rimandando il tutto dopo la sosta.