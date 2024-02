Napoli, Osimhen si allena a Castel Volturno: test per la condizione fisica, la scelta di Mazzarri per il Genoa

Redazione CM

Il Napoli riabbraccia Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è arrivato al Training Center di Castel Volturno, per svolgere l'allenamento con la squadra nel pomeriggio, dopo essere stato valutato dallo staff medico.



LA SCELTA PER IL GENOA - La seduta di rifinitura, che segue la conferenza di Walter Mazzarri, vedrà la presenza del classe 1998, che ieri è atterrato in città intorno alle ore 18: l'attaccante aveva accusato un episodio di gastroenterite prima della semifinale di Coppa d'Africa, ma poi ha giocato ed è stato impiegato anche in finale. La scelta sulla convocazione per la partita di domani contro il Genoa, prevista al Maradona alle 15, spetterà a Mazzarri e ai suoi collaboratori, anche se vige un cauto ottimismo in merito.