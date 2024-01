Napoli, Osimhen si ferma con la Nigeria: le condizioni

È stato un esordio agrodolce per Victor Osimhen con la sua Nigeria in Coppa d'Africa. Il centravanti del Napoli è andato a segno ma lui e i suoi compani non sono andati oltre l'1-1 contro la Guinea Equatoriale. Arrivano notizie che destano un po' di apprensione perché Osimhen si è fermato in allenamento per un problema di natura fisica. Condizioni da valutare ma dalla stessa Nazionale nigeriana fanno sapere che è stata una decisione a scopo precauzionale e non è a rischio per la prossima partita contro la Costa d'Avorio, in programma tra due giorni.