Victor Osimhen è protagonista di questa sessione di mercato, così come lo è stato nelle passate. Nel 2019 il Napoli lo prelevò dal Lille per 71 milioni e 250 mila euro, 50 dei quali pagati cash, un affare che ha generato 19,9 milioni di plusvalenze sulle quali la Guardia di Finanza indaga da oltre un anno. Nella trattativa entrarono quattro calciatori del Napoli: il portiere Orestis Karnezis e i giovani Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri, valutati 21 milioni e 250 mila euro e ceduti ai francesi come parziale contropartita tecnica a corredo dei 50 milioni.



ARCHIVIAZIONE - Come riporta La Repubblica, negli scorsi giorni se n’è discusso negli uffici della Procura, dove l’inchiesta volge al termine. La conclusione del procedimento è attesa per settembre ma si va verso la richiesta di archiviazione per uno dei due profili dell’indagine, quello di carattere fiscale. Gli atti del secondo invece che riguarda un presunto falso in bilancio, potrebbero essere trasmessi a Roma.



MOTIVAZIONI - Si va verso l’archiviazione dell’ipotesi di “dichiarazione fraudolenta” contestata al presidente per l’imponibile dichiarato nel 2021 e relativo all’anno 2020. L’accusa configurava una presunta evasione dall’Iva di 4,6 milioni determinata da una sovraffatturazione di oltre 21 milioni di euro. Dopo gli accertamenti, per i pm si può escludere che il club abbia ottenuto vantaggi di carattere tributario, dunque non ci sono elementi per andare avanti. La giustizia sportiva si è già pronunciata e ha escluso illeciti da parte del Napoli.