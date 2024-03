Specialmente in una partita così importante come quella di domani sera. Però il centravanti nigeriano è uscito malconcio dall'ultimo impegno di Champions contro il Barcellona, riportando unche lo ha costretto a lavorare a parte nell'allenamento di ieri e oggi si è unito al gruppo solo nella parte finale della seduta. Dunque, presenza a rischio contro l'Inter. Ma non lo era la convocazione, infatti è partito con la squadra direzione Milano. Se Osimhen sarà ritenuto pronto, allora andrà in campo dal primo minuto contro l'Inter. Si va verso questa soluzione in linea di massima, in alternativa partirebbe dalla panchina. IntantoRaspadori, invece, parte più dietro nelle valutazioni come riferimento nel tridente.- Ci sono alcuni ballottaggi nelle scelte di Calzona. E sono bene o male gli stessi che si ripropongono nell'ultimo periodo. Tra i pali ci sarà. Difesa a 4 composta dasulla fascia destra,i centrali, uno traa sinistra. Pronto nell'alternanza l'uruguaiano, anche se le ultime prestazioni del portoghese sono state migliori e convincenti. A centrocampole certezze,cerca la riconferma a discapito di Zielinski (che vorrebbe mettersi in mostra di fronte ai suoi prossimi tifosi, ma il rendimento è deludente). Tridente offensivo consulle fasce e l'incognita relativa a(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.