Victorè sempre nell'occhio del ciclone. Tra mercato, rinnovo e infortunio, il centravanti delè protagonista anche ora che è ai box. Victor ha parlato in una live su twitch di tvplay.it. Ecco le sue parole."È un'ottima lega e sta prendendo tanti talenti. Se dovessi scegliere tra Arabia e MLS? Sceglierei l'MLS""È una ottima lega, ci sono grandi talenti. La gente non capisce quanto sia difficile giocare in Serie A. Dal punto di vista tattico e fisico è una delle leghe più difficile dove giocare"."Per adesso mi trovo molto bene qui: per me è una grande emozione segnare sempre, ma al ‘Maradona’ è qualcosa di speciale. Infortuni? Ho iniziato da ragazzino... Da piccolo ho smesso dopo un brutto infortunio alla spalla facendo una rovesciata. La maschera? La indosserò ancora per tanto tempo. Ormai fa parte di me e ha creato una sorta di brand"."Pallone d'Oro tra Messi e Haaland? Lo meritano entrambi... Se ambisco a vincerlo? Sarebbe di certo un obiettivo, un sogno per il futuro"."Ho visto le sue clip ed ha un futuro roseo davanti a sé. Raggiungerà grandi obiettivi, ci ho anche parlato in Nazionale e penso che possa avere un futuro importante"."Mi piace il modo di giocare di Immobile, lo rispetto tanto, ha l'istinto da bomber. Ho avuto l'opportunità di dirgli anche di persona quanto sia forte. Io meglio di lui? Ma no!... Non mi chiedete paragoni: lui è una leggenda e spero di avvicinarlo. Leao e Lautaro? Sono dei top talenti, dei giocatori incredibili. Leao lasciò il Lille quando io arrivai in Francia e mi inviò un messaggio per congratularsi con me e motivarmi. Abbiamo un bel rapporto. Difficile trovare le parole per descrivere la leadership che sa trasmettere Lautaro Martinez: è fortissimo ed averlo in Serie A è un bene per il sistema italiano".