Step By StepGOD Is The Gratest pic.twitter.com/vyUPMolrXR — Victor Osimhen (@victorosimhen9) September 30, 2022

Lo scorso 7 settembre Victorera costretto a fermarsi nel match contro il Liverpool in Champions causa. L'attaccante nigeriano riportava una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro e ormai da tre settimane è al lavoro per il rientro in campo, previsto presumibilmente la settimana prossima per la trasferta contro la Cremonese. Lo stesso attaccante del Napoli