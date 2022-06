Già nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento dagli altri campionati per Victor Osimhen, soprattutto da parte di un Manchester United disposto a spendere grosse cifre per portarsi a casa i giocatori più desiderati. L'attaccante del Napoli non è mai stato ufficialmente in vendita, ma determinate offerte potrebbero far cambiare idea a Aurelio De Laurentiis, per il quale Osimhen rappresenterebbe un'ottima possibilità di incassare una cospicua somma. Tra le pretendenti all'ex Lille ci sono proprio i Red Devils in pole secondo i betting analyst, che vedono a 3,75 il passaggio di Osimhen a Old Trafford. Segue l'Arsenal proposto a 5, mentre il passaggio del centravanti nigeriano al Bayern Monaco vale 7,50 la posta, con Tottenham e PSG a 10. In Italia la squadra maggiormente indiziata all'acquisto del giocatore è il Milan, visto a 25. In pole, però, c'è ancora la permanenza al Napoli, fissata a 1,15.