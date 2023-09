. Dal rigore sbagliato a Bologna, fino alla polemica social di due giorni fa, ieri tutti i fari erano puntati su di lui duranteI tifosi hanno rispostoil Maradona ha iniziato a urlare il suo nome a gran voce nel prepartita alla lettura delle formazioni. Poi non lo ha lasciato mai solo, con "Osimhen, Osimhen" che ha fatto da sottofondo musicale a una bella serata a Fuorigrotta.essendo poi travolto d'affetto da parte dei compagni e dei 40 mila presenti sugli spalti. Osi è tornato, o forse non se n'è mai andato.- Nonostante le risposte in campo, nonostante il sostegno dei napoletani,Non svaniscono all'improvviso i TikTok, l'avviso di intraprendere vie legali e tutte quelle foto con la maglia del Napoli e inerenti i ricordi scudetto rimosse dal profilo Instagram del giocatore. Facendo un altro passo indietro, c'è quella questione rinnovo che non è mai stata concretizzata e oggi sembra assurdo solo parlarne.Un rapporto che si è iniziato a sgretolare in vista del futuro e oggi bisogna iniziare a prendere in considerazione seriamente l'ipotesi di un addio.va detto fin da subito, che Osimhen saluti. Per tanti motivi: in primis perdere il centravanti di riferimento, il calciatore più importante in rosa, nonostante tutto, sarebbe un segnale terribile in questo momento da dare alla squadra e ai tifosi; poi c'è l'aspetto economico perché De Laurentiis continuerà a chiedere tanti, troppi milioni che potrebbero arrivare solo dall'Arabia Saudita. I colpi di scena nel calcio, si sa, sono dietro l'angolo. Dunque,nella prossima finestra di mercato resta improbabile ma nulla è mai impossibile. In tal caso, però, De Laurentiis vorrebbe la, avendo alle sue spalle immediatamente il Cholito- CosìQuei famosi 150-200 milioni De Laurentiis non li potrà chiedere più, ma sarà l'ultima occasione per andare a incassare una cifra corposa per la cessione dell'ex Lille. Altrimenti si potrebbe presentare l'ipotesi più pericolosa, quella die di avere in casa un calciatore scontento. Scontento sì, ma sempre professionale. Come ha dimostrato ieri, dando l'anima in campo, segnando, difendendo i compagni e cedendo il rigore all'amico-compagno Zielinski.