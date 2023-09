Il gol, la non esultanza, gli abbracci coi compagni e un caso che, nonostante la bella vittoria che risana l'ambiente attorno a Rudi Garcia, non accenna a placarsi. E con esso il presente e futuro che resta nebuloso fatto di scelte sbagliate, rimbrotti, malumori e messaggi, si sempre sui social da cui tutto è partito.ma come si è arrivati a tutto questo? Dal mancato rinnovo ai video benefici fino agli ormai celebri tormentoni Tik Tok,Partiamo dalla goccia che ha fatto traboccare il vaso ovvero iin cui prima Osimhen viene paragonato a una(seguendo il tormentone i'm a coconut) e poi le immagini dela Bologna montato con una vocina modificata in stile Barbie Girl. Due "produzioni" che la punta nigeriana non ha gradito in quanto si è sentito preso in giro e ridicolizzato e per cui a più riprese ha chiesto la rimozione. Martedì a fine allenamento l'espolsione di rabbia condita poi il giorno dopo dal Tweet del suo manager Roberto Calenda che ha definito la vicendaal punto da riservarsiCome detto l'ultima goccia di un rapporto già provato anche da un'altra vicenda video legata a qualche settimana fa quandoed altra rabbia di Osimhen.Ha poi fatto scalpore il video di Osimhen all'arrivo all'Hotel per il prepartita con il cinque non dato a Demme rimasto con il braccio appeso, e l'aver ignorato anche Zielinski e lo staff di Garica., riporta il Corriere dello Sport l'attaccante è tornato conviviale, ma chi era presente lo racconta comeIl motivo? Oche invece ha preferito limitarsi a quelle private e personali.i social del club e di coloro che hanno pensato e realizzato i due video oggetto del contendere. Da qui la scelta di, mossa che ha fatto infuriare i tifosi.Cosa accadrà ora? Osimhen si comporterà come giusto che sia da professionista e continuerà a dare il massimo in campo. Il discorso già complicato per ilin scadenza 30 giugno 2025, invece, si farà sempre più complesso e