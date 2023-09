Gentile Procuratore,sono un ragazzo di 25 anni, residente a Somma Vesuviana e ovviamente tifoso del Napoli. Sono così tifoso che vorrei prendere le difese di Victor Osimhen, vorrei essere il suo avvocato, il suo agente, per ricordare a tutti i tifosi napoletani e alla società che cosa ha significato per tutti NOI questo grande calciatore, un ragazzo che a suon di gol ci ha consentito di vincere uno scudetto. Questo ragazzo va solo difeso e compreso perché non è accettabile che un grande calciatore come lui venga assurdamente DERISO, per di più attraverso un canale di comunicazione ufficiale del Napoli. E se non vorrà rinnovare il contratto con il Napoli nessuno potrà permettersi di criticare la sua scelta...Ce la siamo andata a cercare, nessuno escluso! Felice(nonostante la tua simpatica proposta di rappresentanza e difesa) e non ha atteso un istante per stigmatizzare le presunte offese ricevute dal suo assistito su un noto social network. L'Agente ha, infatti, immediatamente dichiarato: "". E' una frase che non fa presagiretra il calciatore (rappresentato dall'Agente Calenda) e la dirigenza del club napoletano ( che sul caso ha emesso un comunicato ) in ottica di rinnovo di un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.Ma ora passo la palla agli utenti dialla fine della fiera,