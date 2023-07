Victor Osimhen ha parlato di José Mourinho e di un retroscena con il tecnico portoghese in occasione di Napoli-Roma dello scorso 29 gennaio. Ecco le sue parole al portale nigeriano Soccernet.ng, partendo da un episodio proprio con Mourinho:



“Dopo che qualcuno mi calpestò il polso e si sbucciò, Mourinho venne da me e mi disse: 'Bel gol, ma non farlo, non provare a tuffarti. Continua così, sei sulla strada giusta'. Gli risposi che non faccio simulazioni, che ero stato spinto, mostrandogli la mano e lui mi disse: 'Vai avanti'. Sentire questo tipo di complimento da Mourinho, proprio nel bel mezzo della partita, per me è una sensazione incredibile. Fidati di me, è una sensazione incredibile. Penso che per ogni aspirante attaccante, soprattutto quando sei giovane, se hai l'opportunità di giocare con Mourinho, penso che sia un grande onore perché ha plasmato molti attaccanti di livello mondiale. Didier Drogba ha giocato sotto di lui e sappiamo in che tipo di bestia lo ha trasformato. E ha consegnato per lui. Quindi, per me, è un grande privilegio che Mourinho mi abbia parlato nel bel mezzo della partita e mi abbia fatto questo complimento. È enorme per me".