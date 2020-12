La speranza era quello di riaverlo prima di Natale, stando alle parole del medico sociale del Napoli Canonico, ma la realtà dice che i tempi di recupero per Victor Osimhen saranno verosimilmente più lunghi e non gli consentiranno di tornare in campo prima dell'anno nuovo. La lussazione della spalla destra subita lo scorso 8 novembre con la Nigeria richiede molta prudenza e attenzione e per guarire in maniera ottimale il calciatore si è recato in Belgio, presso il centro "Move to cure" del professor Lieven Maesschalck, per completare il proprio percorso di recupero.



Una scelta presa di comune accordo col Napoli, che in passato ha affidato allo storico fisioterapista della nazionale belga - di sede ad Anversa - altri calciatore, da Mertens a Ghoulam, passando per Younes. Osimhen salterà ovviamente la partita di domani sera contro l'Inter, ma a questo punto è verosimile che non possa essere a disposizione di Gattuso nemmeno per le successive partite contro Lazio e Torino.