Il Corriere dello Sport riporta dichiarazioni di David Ospina:



Ultime due partite con il Napoli, zero gol subiti. E quelle respinte di piede alla Garella



«Sì, me ne hanno parlato. Ho chiesto ai collaboratori del Napoli più informazioni su di lui. Ho visto alcune immagini, in effetti aveva quello stile, è stato un grande portiere. Io, però, ho il mio»



Lo attende un ritorno sotto pressione: Alex Meret, il candidato titolare in estate, è guarito



«E’ un bene per il Napoli avere tutti a disposizione, Alex è un talento. Dobbiamo farci trovare pronti»



Teme di perdere il posto?



«Io devo fare il massimo per convincere l’allenatore. Sono venuto per giocare, come devono fare tutti»



Il Napoli è atteso da due trasferte: sabato a Udine, mercoledì a Parigi.



«Conosco bene Cavani, l’ho affrontato molte volte in Francia»