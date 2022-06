L'esperienza di Ospina con la maglia del Napoli è giunta alla fine. Il portiere colombiano dal 1º luglio non sarà più un calciatore azzurro e sembra pronto per accasarsi in Arabia Saudita indossando la maglia dell'All-Nassr.



Nonostante i tifosi ci avessero sperato fino alla fine circa una sua permanenza, gli indizi ormai rappresentano delle conferme. Ospina ha già disdetto l'affitto del suo appartamento a Napoli e i suoi procuratori sono stati avvisati in città per acquisire una serie di documenti utili al trasferimento. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.