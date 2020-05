Durante la trasmissione Radiogoal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli il direttore Valter De Maggio ha intervistatoportiere del. Queste le sue parole:- "È una bella notizia e speriamo vada tutto bene per terminare il campionato".- "Questo è un periodo speciale, ho condiviso con la mia famiglia questo periodo ed è stato bello. Ma c'è tanta voglia di tornare a giocare. Siamo pronti. Ora che sappiamo che è ufficiale pensiamo solo a quello. Finora eravamo con il dubbio, ma ora che conosciamo la data di ripartenza dobbiamo approfittare degli allenamenti".- "In questo momento lavoriamo di gruppo, facciamo tattica, tutto ciò che facevamo durante il campionato. Ora facciamo il massimo per affrontare la partita di coppa".- "Sappiamo di avere la possibilità di vincere e sappiamo di affrontare una bella squadra come l'Inter. Ma con i nostri giocatori e il nostro lavoro possiamo arrivare fino in fondo".- "La nostra testa è sempre all'obiettivo di tornare in Champions. Dobbiamo continuare rispettando le idee di gioco di Gattuso e sfruttare al massimo le ultime 12 partite".- "Con il mister stiamo facendo le cose per bene. Dà fiducia ma allo stesso tempo chiede disciplina. È importante".- "Prima vediamo cosa faremo in campionato e in Coppa Italia. Contro il Barcellona sarà speciale, però possiamo fare una grande partita. Sappiamo che hanno grandissimi giocatori, ma può succedere di tutto".- "Può diventare tra i migliori, ha qualità e sta lavorando bene. Abbiamo un bel rapporto. Per l'Italia avere un portiere del genere è importantissimo".- "Guardavo Higuita. Quando ero bambino in Colombia era un mito. Lo scorpione che ha fatto a Wembley è indimenticabile. Fuori dalla Colombia ho sempre guardato Buffon. Tutto ciò che ha fatto è spettacolare. La sua carriera, ciò che ha vinto. Un grande uomo e quindi un esempio per i giovani portieri".- "Qualche volta sento qualcuno. La posizione del portiere è speciale. Puoi fare una grande partita e un errore ma tutti alla fine guarderanno l'errore. Ci vuole personalità e grandissima forza mentale. Però è un bel ruolo".- "Possono succedere gli errori. È difficile dopo, ma bisogna restare lì e guardare avanti. Un portiere imparare dagli errori e andare avanti".- "C'è Meret su tutti. Ha qualità speciali. Poi c'è Donnarumma, ho parlato qualche volta con lui dopo le partite, anche quando ero all'Arsenal".T - "Parliamo sempre in allenamento e cerco di dargli qualche consiglio. Se continua su questa strada nessuno potrà fermarlo".- "La Serie A somiglia al Sudamerica. La passione, la gente che vive di calcio. Diciamo che la Premier ha più organizzazione, gli stadi sono pieni. Questa è la differenza".- "Mi sento come in Colombia, la passione per il calcio è grandissima. È bellissimo sentire che vivono per il Napoli qui".