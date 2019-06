David Ospina, portiere del Napoli e della nazionale colombiana, ha lasciato temporaneamente il ritiro dei Cafeteros, impegnati nella Coppa America, per andare ad assistere il padre, che combatte da tempo con una brutta malattia.



Questo il comunicato della federazione colombiana: "David Ospina sarà temporaneamente assente nel ritiro della nazionale colombiana in Brasile per motivi di forza maggiore. Gli inviamo tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Sicuri e fiduciosi nel ritorno del nostro portiere, la Federazione calcistica colombiana esprime la sua gratitudine a tutti per l'assoluto rispetto della privacy di David e della sua famiglia".