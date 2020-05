Con l'arrivo di Gattuso ha conquistato il posto da titolare tra i pali del Napoli. Ma David Ospina ci tiene comunque ad esaltare Meret, suo rivale per la porta azzurra. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport:



GATTUSO - "Abbiamo un rapporto bellissimo. È un allenatore che dà tanta fiducia e allo stesso tempo chiede intensità, serietà nel lavoro. Questo è molto importante per noi giocatori".



MERET - "C'è una sana competizione. Abbiamo un bel rapporto e questo è importantissimo. Ho sempre detto che Ale ha qualità impressionanti e se continua su questa strada può diventare un grande portiere in Italia. Dopo Buffon in Italia oggi ci sono grandissimi portieri".



OBIETTIVI - "Abbiamo grandi obiettivi. In Coppa Italia abbiamo una grande opportunità, sappiamo di avere di fronte una grande squadra come l'Inter però abbiamo qualità e i giocatori per poter andare avanti. In Champions è uguale. Ora è importante sfruttare questo tempo e aspettare se avremo l'ok per la ripresa. Dopo dalla nostra daremo tutto affinché il Napoli possa vincere".