Nella giornata di ieri c'è stata tanta apprensione per l'infortunio subito da David Ospina. Il portiere del Napoli ha riportato un'infrazione del quarto dito della mano sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente all'inizio della settimana prossima.



Lo stesso Ospina sembra portare notizie incoraggianti per tutti i tifosi azzurri. L'estremo difensore colombiano ha parlato durante la trasmissione Ballon Dividivo su ESPN: "Non è nulla di grave, tra pochi giorni torno a disposizione. Non c'è frattura, solo una forte contusione".