Dopo la rifinitura di questa mattina al San Paolo, il Napoli è arrivato a Barcellona nel pomeriggio. Domani sera al Camp Nou ci sarà la sfida contro i blaugrana per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, dopo che all'andata è terminata sul risultato di 1-1. In vista della gara di domani ecco arrivare le parole di David Ospina, portiere del Napoli, ai microfoni di SKY:



LA VIGILIA - "Ho buone sensazioni. È una partita che chiunque vorrebbe giocare. L'abbiamo preparata bene e ci aspettiamo tanto domani sera".



CAMP NOU - "La situazione è difficile perché giocare con lo stadio vuoto è dura, perlopiù in una partita del genere. Il Napoli ha personalità e giocatori. Sappiamo chi affronteremo e dovremo fare le cose per bene per superare il turno".



MESSI - "L'ho affrontato tante volte, con la Nazionale, quando ero all'Arsenal. Sappiamo che è il migliore del mondo e bisogna aspettarsi qualsiasi cosa da lui. Dobbiamo aiutarci al massimo, fare bene e così può venire fuori il risultato".



CONSAPEVOLEZZA - "Se non hai fiducia è meglio non giocare. Aspettiamo di avere le opportunità di fare gol e sfruttiamole. Non vogliamo andare in vacanza, speriamo di fare la nostra gara".