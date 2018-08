La Gazzetta dello Sport scrive sulla prestazione di Ospina contro il Milan: "L’accoglienza che gli ha riservato il San Paolo è stata calorosa, ma la prima di David Ospina con il Napoli non ha convinto appieno. Il piazzamento sul gol di Bonaventura non è parso impeccabile, mentre sul diagonale di Calabria il pallone che lo ha beffato è passato tra le gambe di Koulibaly. Qualcuno ha storto il naso, il colombiano ha semplicemente scrollato le spalle e da martedì si è rimesso a lavorare. Adesso, però, è il momento per il Napoli di chiudere la porta perché non sarà sempre possibile per gli azzurri riuscire a ribaltare il risultato come accaduto contro la Lazio e il Milan. Di conseguenza, urge trovare una soluzione definitiva tra i pali. Per questo motivo compagni e membri dello staff gli stanno facendo sentire la loro totale fiducia, ora che ha «sorpassato» Karnezis".