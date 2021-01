, portiere del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia. Queste le parole dell'estremo difensore colombiano:- "È sempre importante avere questi momenti per noi, trovare l'unione. Era questo il senso del pranzo".- "Di restare uniti, divertirci un po'. Sappiamo di essere in un periodo difficile per noi, per tutto il mondo. Dobbiamo affrontare questo periodo al massimo".- "Penso sia comunque un momento buono, dove vogliamo fare cose importanti per la società, per la gente di Napoli. Vogliamo proseguire su questa strada".- "Sarà una partita molto importante. Vincere un trofeo porta fiducia. Però ora sappiamo di avere un'altra partita prima, quella contro la Fiorentina. Pensiamo a quella e poi prepareremo la finale".- "Sappiamo che affronteremo una squadra con grandi qualità, esperienza. Loro giocano bene la palla e noi dovremo essere bravi a mettere sul campo ciò che prepariamo in allenamento. Faremo il massimo per prendere questi tre punti e proseguire il nostro percorso".- "La prima cosa è pensare di partita in partita. Il primo obiettivo stagionale è la Supercoppa, poi ci sarà anche l'opportunità in Europa League. In campionato daremo il massimo per vincere e portare allegria alla società, a noi, alla nostra famiglia e ai napoletani. Manca ancora tanto per finire il campionato e dovremo pensare di partita in partita".- "In realtà se vediamo siamo una delle squadre che ha subito meno gol in campionato. L'importante è che arriviamo in porta, creiamo occasioni da gol. Arriverà il momento in cui metteremo dentro le occasioni create".- "Sono giocatori importanti per noi, però chi sta giocando adesso lo è allo stesso modo e sta dando il 100%".- "Tutti gli allenatori hanno la propria maniera di gestire, di lavorare. Con Ancelotti c'è un grande rapporto perché lui è la persona che mi ha dato l'opportunità di venire a Napoli. Ora con mister Gattuso vediamo questa grinta che ci dà per vincere tutte le partite. Noi come giocatori dobbiamo prendere il meglio da tutti gli allenatori che passano nella nostra carriera".- "La prima cosa è che abbiamo un bel rapporto. Facciamo allenamenti insieme, lo facciamo per stare bene, per migliorare e per essere pronti quando chiamati in causa. È una situazione particolare, io voglio giocare, lui vuole giocare. Però la situazione è questa e dobbiamo approfittare delle opportunità che abbiamo. Quando gioca lui sono lì per aiutarlo affinché le cose vadano bene. Penso che quando gioco io sia lo stesso".- "Vincere lo scudetto sarebbe bellissimo per quello che si vive qui a Napoli. È sempre possibile. Abbiamo una grande squadra, dobbiamo pensare a questo. Se sei un calciatore e non ci pensi allora devi smettere con il calcio. Abbiamo una squadra per sognare lo scudetto per Napoli".