David Ospina, portiere del Napoli, parla, dopo il ko con l'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita un po' strana, abbiamo avuto la possibilità di chiuderla subito, ma non l'abbiamo concretizzata. L'Atalanta è una squadra organizzata, con buoni calciatori. E nel momento in cui stavamo soffrendo di più è arrivato il loro gol e poi è diventato più difficile".



SUL SUO IMPIEGO - "E' una situazione un po' particolare. Un portiere vuole giocare sempre per mantenere il ritmo, ma noi abbiamo questa situazione, ma tutti noi siamo sempre pronti a giocare quando il mister lo decide. Siamo tre buoni portieri, io, Meret e Karnezis".