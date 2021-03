Gattuso pian piano stava ritrovando pedine fondamentali per il rush finale di campionato. Ecco però arrivare una brutta notizia per l'allenatore del Napoli. C'è l'infortunio per Ospina. Ecco il comunicato della SSC Napoli: "David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana".



L'estremo difensore colombiano dovrà così rinunciare alla partita di sabato contro il Crotone. Quasi sicuramente salterà anche il recupero della sfida contro la Juventus in programma tra otto giorni.