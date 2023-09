Leo Ostigard, difensore del Napoli, debutta dal primo minuto in campionato contro il Genoa, sua ex squadra, e prima del match racconta le sue emozioni a Dazn:



"Sicuramente è una bella sensazione tornare qui a Genova per la prima volta, giocherò contro la mia ex squadra quindi sarà una partita particolare. Ho dei bei ricordi e di questa squadra potrei dire solo cose belle, è bello essere tornato qui ma vediamo ora il campo".