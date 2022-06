Con l'uscita di Tuanzebe il Napoli è alla ricerca di un nuovo innesto per occupare quello slot che da domani resterà vuoto. Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus i tre difensori centrali, presto ne arriverà un quarto.



Il nome più caldo dell'ultimo mese è quello di Leo Østigård del Brighton. Stando a quanto racconta Repubblica.it sarebbe l'obiettivo numero uno del ds Giuntoli. L'accordo tra Napoli e Brighton era stato trovato per 5 milioni di euro, ma all'ultimo, con l'inserimento di altre squadre, il club inglese ha preso tempo. Østigård vuole solo il Napoli, ma se non dovesse sbloccarsi la trattativa gli azzurri andrebbero su Casale.