Napoli: Ostigard potrebbe rimanere, la situazione

Scelto a sorpresa nell’undici iniziale ieri sera nel 3-4-2-1 di Mazzarri e protagonista di un'ottima prova ieri sera contro la Lazio, Leo Ostigard potrebbe rimanere a Napoli, lo riferisce Sky Sport. Il calciatore, fortemente elogiato anche dai tifosi, dovrebbe restare a giocarsi le proprie carte al club partenopeo, visto anche il cambio di modulo che potrebbe favorirlo.



IL PUNTO - Si legge inoltre che vista questa possibilità di trattenere il difensore norvegese classe 1999, il Napoli nella giornata di oggi farà delle valutazioni sul chiudere o meno l’operazione che porterebbe Nehuen Perez dall’Udinese ai partenopei. Anche perché in quella zona di campo oltre ad avere Ostigard, ci sono ovviamente Rrahmani, Juan Jesus e Natan, quando tornerà dall’infortunio, senza dimenticare il neo acquisto Dendoncker che in carriera ha giocato anche difensore centrale. Il difensore norvegese fin qui ha disputato 14 partite in Serie A (il 43% da titolare) segnando 1 rete oltre alle 4 presenze in Champions League (il 17% da titolare) con 1 rete al Maradona contro il Real Madrid.