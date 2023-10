Così il difensore del Napoli Leo Ostigard in zona mista dopo la vittoria sul campo dell'Union Berlino:



"Questa sera era importante vincere soprattutto dopo la sconfitta contro il Real Madrid, tre punti fondamentali per noi. Giocare contro squadre come l'Union non è mai semplice, per questo sono felici della vittoria. Una partita con le palle? Si può dire, questa non era una partita semplice. Non abbiamo avuto molte occasioni per fare gol, ma alla fine comunque sono arrivati ​​i tre punti e siamo felici per questo. Panchina? È normale che un giocatore voglia sempre scendere in campo, ma oggi il mister ha scelto Rrahmani e Natan e loro hanno fatto molto bene. Io vorrei sempre giocare, ma nelle ultime partite non ho mostrato al meglio le mie qualità e ora devo rimanere concentrato per riuscite a giocare quante più partite possibili"