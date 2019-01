Hirving Lozano, esterno offensivo del PSV Eindhoven, piace sempre di più al Napoli. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, c'è sempre più ottimismo da parte del club partenopeo per l'esito dell'affare: Raiola e Giuntoli sono in contatto, c'è il sì di massima del giocatore. Resta da convincere la società olandese, che chiede 40 milioni di euro.