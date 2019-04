Voti bassissimi dei quotidiani per Adam Ounas:



Gazzetta 5: Egoista e quando ha due opportunità di tiro da buona posizione la mira è pessima.



Corriere dello Sport 5: Ha il dovere di andare a uomo su Bennacer ma nella fase attiva, come sua tendenza, rimane innamorato del pallone. Ha un pallone invitante che però stropiccia.



Il Mattino 4: ci manca davvero poco che gli diano la maglia dell’Empoli. Sì, perché il migliore della difesa di Andreazzoli è proprio lui che fatica terribilmente nel saltare l’uomo, indovinare un passaggio o fare qualcosa di costruttivo per la squadra. Appena prova il dribbling va regolarmente a sbattere su un difensore avversario.



Tuttosport 5: Poteva chiudere il primo tempo con il gol dell’1-2. Prestazione opaca.