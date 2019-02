Adamha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Zurigo in Europa League: “Prossimo step? Devo dare il massimo e poi il mister mi darà la fiducia che devo avere. Con Ancelotti gioco un po' di più ed il mister mi parla un po' di più. Mi dice che devo fare il massimo per fare gol ed io provo a fare tutto per lui e far vedere che sono sempre presente quando me lo chiede. Sono più maturo, il mister è differente dallo scorso anno. Le prime palle che tocco devo giocare facile, quando sono 1 vs 1 devo provare a saltare l'uomo e cambiare passo.Quest'anno lo fa anche il mister e quando un allenatore ti parla è molto più facile per i giocatori giovani".