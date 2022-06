Rischia seriamente di complicarsi la situazione tra Ounas e il Napoli. Il giocatore ha il contratto n scadenza nel 2023 e gli azzurri vorrebbero cederlo nell'attuale finestra di mercato per poi muoversi in entrata. Diverse formazioni sono interessate al 25enne e tra queste figurano Monza, Salernitana e Torino, non intenzionte tuttavia a fare esborsi importanti. Il francese naturalizzato algerino non spinge però per andare via e, a differenza del club di De Laurentiis, sarebbe disposto ad aspettare la naturale scadenza contrattuale e partire quindi a parametro zero. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.