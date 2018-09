L'attaccante del Napoli Adam Ounas ha parlato a Radio Kiss Kiss delle sue sensazioni dopo le prime partite in stagione: "Contro la Samp il mister mi ha fatto entrare per provare a saltare l'uomo ed a fare la differenze. Abbiamo perso, ma tutte le squadre nel mondo perdono". Su Ancelotti: "Lavoriamo bene, il mister prova a parlare con tutti i giocatori. Questa cosa mi dà fiducia, quando un tecnico parla ad i suoi giocatori questi stanno meglio nella testa".



Sulla fiducia nei suoi confronti: "Con Sarri non ho giocato molto, quest'anno ho già fatto la metà dei minuti fatti lo scorso anno. Se continuo a fare bene in allenamento sono pronto ad aiutare la squadra quando entro o quando gioco dall'inizio. Al ritorno dalle vacanze ho parlato con Ancelotti, mi ha detto di restare che avrei trovato più spazio".