Tanto lavoro per il mercato in entrata da parte del Napoli, ma c'è stato e c'è ancora da fare qualcosa per quanto riguarda le trattative in uscita. Tra queste c'è Adam Ounas, che non rientra tra le prime scelte di Spalletti e in questi ultimi giorni potrebbe salutare.



Ounas non ha preso parte alla trasferta di Firenze causa affaticamento alla coscia destra. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno per lui adesso ci potrebbe essere un trasferimento last-minute. Sulle tracce dell'algerino ci sono l Monza e la Sampdoria.