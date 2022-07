Orsolini piace al Torino e così il Bologna pensa a Ounas del Napoli, cercato anche da Lecce e Salernitana. Intanto Sartori cerca un vice Arnautovic sul mercato: Strand Larsen del Groningen continua a essere il profilo più seguito, le piste alternative portano all'italiano Lucca (Pisa) o all'olandese Joshua Zirkzee del Bayern Monaco (ex Parma).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita Dijks è sempre più vicino a un ritorno in Olanda e anche Kingsley sembra destinato a una cessione all'estero. Binks in prestito al Como.