Tra i protagonisti nel precampionato del Napoli c'è Adam Ounas. L'esterno algerino si è messo fortemente in mostra. Diversi club si sono fatti sotto per sottrarlo al Napoli ma tra rifiuti del calciatore e proposte non idonee secondo le richieste del Napoli non se ne farà nulla per la sua cessione.



Tra i club interessati ecco spuntarne uno italiano. Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il Milan ha chiamato il Napoli per chiedere informazioni su Ounas. Il giocatore, dopo aver sentito la considerazione (positiva) di Spalletti, ha sciolto i dubbi: resterà in azzurro per giocarsi le sue carte. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.