Secondo il Corriere dello Sport, molti sono i club interessati ad Ounas: "Ha cominciato il Cagliari, poi si è presentato anche il Lilla e, tra le pieghe di un’amichevole ecco presentarsi anche l’Olympique Marsiglia. Il Napoli non intende cedere Ounas, non del tutto e non definitivamente, a meno che.... Ma la base iniziale rimane il prestito: i cinque milioni, la somma iniziale proposta dal Lilla, non entusiasma, bisognerà ancora rivedersi, ma il riscatto, a trentancinque, è soddisfacente assai e consente di triplicare, persino di andare oltre, l’investimento iniziale. Ounas non pone condizioni, vorrebbe semplicemente avvertire intorno a sé fiducia e rendersi conto che ci sia la possibilità, poi, di giocare"