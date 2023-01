Tutto pronto per il ritorno della Serie A. A un giorno dalla sedicesima giornata di campionato il Napoli, dominatrice della prima parte di stagione, è sempre saldo in pole position per la vittoria dello scudetto secondo gli esperti . Il terzo titolo dei partenopei si gioca infatti a 1,45 in netto vantaggio sul Milan campione d’Italia proposto a 6 volte la posta. Più attardata l’Inter, offerta a 7, mentre nonostante le sei vittorie consecutive prima della sosta è fissato a 7,50 un incredibile ribaltone della Juventus. Pochissime invece le possibilità per Atalanta, Lazio e Roma, praticamente fuori dai giochi e date vincenti a quota 51.