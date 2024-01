Napoli, Palladino spiega perché ha voluto Zerbin

Alla vigilia del match con il Sassuolo, in conferenza stampa parla Raffaele Palladino, allenatore del Monza. Il tecnico della squadra brianzola si sofferma anche su temi di mercato, parlando dei nuovi acquisti: "I nuovi arrivi hanno portato energia positiva e carica agonistica, freschezza e grande professionalità. Un’entrata di positività, che in questa settimana faceva bene, dopo la sconfitta di Empoli, che è stato un passo falso - riporta TuttoMonza.com -. Sono calciatori con caratteristiche che a noi ci servono ed arrivano al momento giusto".



DJURIC - In particlare, Palladino si sofferma su Djuric: "E' un attaccante che ho cercato con insistenza, una punta di peso, un giocatore che ci fa da manovra e quindi riusciamo ad appoggiarci a lui ed eventualmente si può pensare di trovare anche soluzioni diverse. Si può giocare con un sottopunto, con lui davanti oppure con tre trequartisti di cui due esterni e uno sotto. Ci sono tante alternative da provare. Ha caratteristiche diverse che in questo momento non avevamo".



ZERBIN - E infine su Zerbin: "Zerbin, è un giocatore molto duttile. L'abbiamo preso come esterno di centrocampo, quindi come quinto sia a destra che a sinistra. A me piace molto come ragazzo perché si mette a disposizione, un giovane che va forte negli allenamenti e può essere inserito in più ruoli. Mi piacerebbe, eventualmente, vederlo come trequartista di sinistra e vedremo come adattarci durante le patite".