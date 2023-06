Paola Saulino è pronta a mantenere la sua promessa. La influencer e stella di OnlyFans aveva detto che in caso di scudetto del Napoli avrebbe sfilato nuda per la città. "Certi momenti vanno celebrati, forza Napoli sempre" ha confermato ai microfoni di Italpress.



In occasione dell'ultima partita degli Azzurri, in programma domenica al Maradona alle 18:30 contro la Sampdoria, la 33enne farà un tour non in autobus nuda, come promesso, ma a piedi tra la folla. La Saulino sfilerà senza vestiti a Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio, a partire dalle 14.30, per poi prepararsi per la partita al Diego Armando Maradona.



Scorri verso il basso per vedere le migliori foto pubblicate da Paola sul suo Instagram